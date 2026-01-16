Luci e rumore di notte | fa già discutere il parcheggio olimpico di Tirano

Il parcheggio olimpico di Tirano è al centro di discussioni riguardo a questioni ambientali. Il comitato del Poschiavino ha chiesto al sindaco Stefania Stoppani di intervenire sull'inquinamento luminoso e sui rischi idrogeologici legati all'area, sottolineando l’importanza di adottare misure che tutelino il quartiere e l’ambiente circostante. La questione evidenzia le preoccupazioni locali sulla gestione sostenibile delle infrastrutture pubbliche.

"Se non riuscite a garantire il quartiere dalle alluvioni almeno spegnete l'inquinamento luminoso del parcheggio olimpico, anch'esso a rischio idrogeologico": questa in sintesi la richiesta che il comitato del Poschiavino ha inviato al sindaco di Tirano Stefania Stoppani relativamente all'area di sosta realizzata, in vista dell'appuntamento a cinque cerchi nella città abduana. "Da diverse notti sono costantemente accese le luci delle numerose torri faro che illuminano il nuovo mega parcheggio olimpico di Tirano. Le luci rimangono accese tutta la notte, causando un grande e potente inquinamento luminoso e acustico generato dai grossi gruppi elettrogeni installati che non vengono attenuati dalle tapparelle o dagli antoni - sottolineano i componenti del comitato -.

