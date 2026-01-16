Lucca Schira smonta il caso | Tanto fumo zero offerte Non fa bene né al Napoli né al giocatore

Nicolò Schira ha chiarito la situazione di Lorenzo Lucca, smentendo le voci di un interesse concreto e di offerte ufficiali. Secondo l’esperto, si tratta di rumors infondati che non giovano né al Napoli né al calciatore. La realtà, quindi, appare ben diversa rispetto alle speculazioni recenti, evidenziando come sia importante distinguere tra percezione e fatti concreti nel mondo del calcio.

Il futuro di Lorenzo Lucca continua a essere al centro di voci, indiscrezioni e piste internazionali, ma secondo Nicolò Schira la realtà è molto diversa da quella raccontata nelle ultime settimane. L'esperto di mercato, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha ridimensionato in modo netto il cosiddetto "caso Lucca", parlando senza mezzi termini di una situazione ormai surreale. «La vicenda di Lorenzo Lucca sta diventando quasi una barzelletta – ha spiegato Schira –. Lo stanno facendo fare il giro del mondo, non solo d'Europa ma proprio del mondo. Nonostante le voci, Lorenzo Lucca non è un obiettivo principale del Besiktas. L'attaccante non rientra più nei piani di Antonio Conte e il Napoli sta lavorando per trovare una soluzione e un nuovo club per lui.

