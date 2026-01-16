Lucca Schira frena il mercato | poche offerte vere e tanto rumore
Luca, Schira ha annunciato un rallentamento nel mercato, sottolineando come siano poche le offerte concrete in circolazione. La situazione attuale sembra caratterizzata da molte voci e poco sostegno reale, lasciando incerto il futuro del calciatore Lorenzo Lucca. Questa fase di stallo evidenzia come spesso il mercato sia dominato dal rumore più che da opportunità concrete, influenzando le decisioni di club e giocatori.
Il futuro di Lorenzo Lucca continua a restare avvolto dall’incertezza, tra voci che si accavallano e piste che si aprono e si chiudono senza mai diventare davvero concrete. A fare chiarezza, dal suo canale YouTube, è stato Nicolò Schira, che ha ricostruito uno scenario molto più nebuloso di quanto appaia all’esterno. Secondo il giornalista, attorno all’attaccante si è creato un rumore di fondo che non aiuta né il giocatore né il Napoli.“La vicenda di Lorenzo Lucca sta diventando quasi una barzelletta. Gli stanno facendo fare il giro del mondo, non solo d’Europa ma proprio del mondo. Tante offerte non sono vere, qualcosa sì, qualcosa no. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
