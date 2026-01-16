Lucca non ha intenzione di trasferirsi all’Al-Hilal

Lorenzo Lucca ha confermato di non voler trasferirsi all’Al-Hilal, nonostante la telefonata di Simone Inzaghi. Il giocatore sembra intenzionato a rimanere nel suo attuale club e non ha manifestato interesse per la proposta araba. La decisione di Lucca rappresenta un punto fermo nel mercato, evidenziando la sua volontà di continuare la carriera in Italia o altrove, senza trasferimenti imminenti in Arabia Saudita.

Dopo aver ricevuto la telefonata da Simone Inzaghi per convincerlo a firmare con l'Al Hilal, Lorenzo Lucca pare non essere intenzionato ad approdare in Arabia. Lucca in Arabia? La situazione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X: L'attaccante Lorenzo Lucca non sembra intenzionato a trasferirsi all'Al-Hilal, nonostante le ultime indiscrezioni. #Napoli 's striker Lorenzo #Lucca doesn't seem to be heading in the direction of #AlHilal, despite the last rumors. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 16, 2026 L'attaccante del Napoli è fuori dai piani degli azzurri. Ha segnato due reti finora in stagione, una in campionato contro il Pisa, suo ex club, e una in Coppa Italia contro il Cagliari.

