Lucca Juve un club di Serie A fa un passo indietro? L’ad chiarisce la posizione della squadra Le dichiarazioni

Recentemente si è parlato di un possibile passo indietro da parte di Lucca Juve nel contesto della Serie A. L'amministratore delegato del club ha chiarito la posizione attuale della squadra, offrendo una panoramica precisa sulla situazione. Nel frattempo, il Pisa ha fatto un passo indietro nella trattativa per l’attaccante, evidenziando le dinamiche di mercato in corso. Ecco le ultime dichiarazioni e aggiornamenti sui principali sviluppi.

Lucca Juve, obiettivo realistico? Intanto il Pisa fa un passo indietro nella corsa all'attaccante. Vedremo se i bianconeri muoveranno passi concreti. Il mercato di riparazione si avvicina e i riflettori della Serie A tornano ad accendersi sui profili più interessanti del panorama nazionale. Tra i nomi che sono circolati negli uffici della Continassa c'è quello di Lorenzo Lucca, giocatore in uscita dal Napoli. Lorenzo Lucca rappresenta quel profilo di centravanti moderno che manca nella rosa di Spalletti: fisico imponente, abilità nel gioco aereo e una capacità di protezione della palla che permette alla squadra di alzare il baricentro.

Pisa, Lorenzo Lucca la suggestione per rinforzare l'attacco. Le news di calciomercato - E circola anche la voce di un ritorno in Toscana di Lorenzo Lucca, che a Pisa è già stato in Serie B nel 2021/20 ... sport.sky.it

Balzarini: 'Lucca è stato proposto ma come Maldini, per me non da Juve' - " Lucca è stato proposto ma come Daniel Maldini, per me non da Juve " questa è l'indiscrezione lanciata da Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube. it.blastingnews.com

Ceccarini: "Napoli prigioniero di Lucca! Il Benfica lo vuole e c'è stato sondaggio Juve" x.com

#Lucca non ha aperto ai club turchi e nemmeno alla Premier! L'ha cercato il Nottingham e anche il Benfica. Il suo agente l'ha proposto alla Juve, ed il giocatore gradirebbe la destinazione. Fonte: Alfredo Pedullà - facebook.com facebook

