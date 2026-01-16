Love Affair – Un grande amore: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Love Affair – Un grande amore, film del 1994 diretto da Glenn Gordon Caron. La pellicola è il remake di Un grande amore (1939) diretto da Leo McCarey, già riportato al cinema nel 1957 con Un amore splendido da parte dello stesso regista. La sceneggiatura di Robert Towne e Warren Beatty si basa su quella originale del 1939 di Delmer Daves e Donald Ogden Stewart. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’ex quarterback e ora giornalista sportivo Mike e la cantante-cameriera-arredatrice Terry, rispettivamente fidanzati con Lynn e Ken, si incontrano su un viaggio aereo per Sydney. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Love Affair – Un grande amore: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche: Love Again: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Love Again: tutto quello che c’è da sapere sul film

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

"Love Affair - Un grande amore" come finisce? Finale, trama e dov'è stato girato - Un grande amore": trama completa, finale spiegato e tutte le location del film ... tag24.it