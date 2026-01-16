lottozero eserciziario del campionario

Oggi alle 18.30 Lottozero ospita Eserciziario di un campionario, la storia di un perito tessile pratese Piero Fortunato Sanesi, progetto speciale di CUT Circuito Urbano Temporaneo, dedicato alla valorizzazione di archivi e memorie familiari. L’archivio Sanesi ha origine da un quaderno di esercizi di tessitura di Piero Fortunato Sanesi (1939), conservato in un cassetto per oltre cinquant’anni e recuperato dalla figlia Elena. Da questo oggetto intimo prende forma un racconto più ampio sulla storia del distretto tessile: dalle tappe della formazione al Buzzi, al lavoro nei lanifici della città, fino alla trasformazione del territorio, quando i telai domestici e il lavoro nei campi lasciarono progressivamente spazio alla produzione industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

