Lottozero eserciziario del campionario
Oggi alle 18.30 Lottozero ospita Eserciziario di un campionario, la storia di un perito tessile pratese Piero Fortunato Sanesi, progetto speciale di CUT Circuito Urbano Temporaneo, dedicato alla valorizzazione di archivi e memorie familiari. L’archivio Sanesi ha origine da un quaderno di esercizi di tessitura di Piero Fortunato Sanesi (1939), conservato in un cassetto per oltre cinquant’anni e recuperato dalla figlia Elena. Da questo oggetto intimo prende forma un racconto più ampio sulla storia del distretto tessile: dalle tappe della formazione al Buzzi, al lavoro nei lanifici della città, fino alla trasformazione del territorio, quando i telai domestici e il lavoro nei campi lasciarono progressivamente spazio alla produzione industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Lottozero, eserciziario del campionario; La storia quotidiana di Piero Fortunato Sanesi.
