Lotteria Italia la fortuna bacia la provincia di Latina | biglietti vincenti a Sezze e Gaeta

La Lotteria Italia torna a coinvolgere la provincia di Latina, con due premi secondari da 20mila euro assegnati a Sezze e Gaeta. Questa estrazione ha portato fortuna ad alcuni residenti della zona, confermando ancora una volta l’attenzione verso questa tradizione. Per aggiornamenti e notizie sulla lotteria, iscriviti a DayItalianews, il punto di riferimento per le notizie locali e nazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS C’è chi ha salutato l’inizio dell’anno con un brindisi in più e un numero da ricordare: la Lotteria Italia torna a far notizia anche in provincia di Latina, con due premi secondari da 20mila euro finiti in altrettanti comuni del territorio pontino. L’estrazione del 6 gennaio e l’ufficializzazione dei premi secondari. L’estrazione si è svolta il 6 gennaio, in diretta su Rai Uno durante “Affari Tuoi”. Nei giorni successivi sono stati ufficializzati i numeri dei biglietti vincenti relativi ai premi secondari, e tra questi compaiono due tagliandi venduti nel Lazio meridionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lotteria Italia, la fortuna bacia la provincia di Latina: biglietti vincenti a Sezze e Gaeta Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026, la fortuna bacia la provincia di Bari e la Puglia: 11 biglietti vincenti Leggi anche: La fortuna bacia Civitella. Venduti qui tre biglietti vincenti della Lotteria Italia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lotteria Italia. La fortuna bacia il Lazio: 5 milioni a Roma; Lotteria Italia 2025: la fortuna bacia anche la Calabria del nord-est; La fortuna bacia Civitella. Venduti qui tre biglietti vincenti della Lotteria Italia; Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti. Il primo premio da cinque milioni a Roma, la fortuna bacia la Cap…. Lotteria Italia 2026: nelle Marche cinque città baciate dalla fortuna, tra cui Senigallia - Lotteria Italia 2026 generosa ma non troppo nelle Marche: sono i biglietti vincenti venduti nella regione, città super- senigallianotizie.it

Lotteria Italia, Torino baciata dalla fortuna: dieci biglietti vincenti tra città e provincia - Nessun premio milionario in Piemonte, ma nel Torinese arrivano vincite fino a 100 mila euro dall’estrazione del 6 gennaio ad “Affari tuoi” ... quotidianopiemontese.it

Lotteria Italia: la fortuna bacia Crotone con 100mila euro - Estrazione della Lotteria Italia: a Crotone vinto premio da 100mila euro. ilcrotonese.it

In Abruzzo sono stati vinti 100mila euro con la Lotteria Italia, ma l'identità dei fortunati non è nota. Il mistero si infittisce col passare delle ore. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/vinti-100mila-euro-lotteria-italia-non-sa-chi-mistero-abruzzo-853314.htmlutm_me - facebook.com facebook

Lotteria Italia, dove è stato venduto il biglietto vincente da 5 milioni | Apegramma, parola del giorno: inizia subito a giocare qui x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.