Lotta alla pirateria la Serie A sta chiedendo 1.000€ di risarcimento

La Serie A ha avviato una forte azione contro la pirateria, richiedendo un risarcimento di 1.000 euro per ogni episodio pirata. La lotta al fenomeno, che coinvolge il cosiddetto “pezzotto”, si inasprisce con l’obiettivo di tutelare i diritti degli operatori e garantire un’offerta legale e sostenibile. Questa iniziativa segna un passo importante nella strategia di contrasto alla diffusione delle trasmissioni illegali.

La linea della tolleranza zero è ormai tracciata: la battaglia contro il cosiddetto pezzotto entra in una fase decisamente più dura. La Lega Serie A ha deciso di colpire direttamente chi utilizza i servizi illegali, andando oltre i blocchi tecnici e puntando ora sul deterrente economico. A confermarlo è stato l’amministratore delegato Luigi De Siervo, intervistato dal Sole 24 Ore. Nei prossimi giorni partiranno circa 2.000 lettere di diffida indirizzate ad altrettanti utenti italiani, identificati dalla Guardia di Finanza come fruitori abituali di piattaforme pirata per la visione delle partite di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Lotta alla pirateria sì, ma nel modo giusto. Da Empoli (I-Com) su Cloudflare Leggi anche: Si fa male giocando con un cavalluccio gonfiabile alla scuola dell’infanzia: i genitori chiedono 52.000 euro di risarcimento, ma il Tribunale respinge la richiesta, ecco perché Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pirateria online, la Premier League porta in tribunale Cloudflare; Pirateria, la Lega serie A chiede risarcimenti a chi ha visto partite con lo streaming illegale. Partono duemila lettere; Streaming illegale, scattano le sanzioni: duemila lettere in arrivo per chi guarda le partite pirata; Streaming pirata, la Lega Serie A passa all’azione: 2mila richieste di risarcimento agli utenti. Lega Serie A dichiara guerra alla pirateria: De Siervo sfida Cloudflare sulla legalità - De Siervo replica duramente a Cloudflare e annuncia oltre 2000 lettere di risarcimento ai pirati. msn.com

Pirateria, la Lega serie A chiede risarcimenti a chi ha visto partite con lo streaming illegale. Partono duemila lettere - La Lega serie A invia duemila lettere chiedendo mille euro agli utenti identificati come fruitori di streaming pirata. msn.com

Pirateria, la svolta clamorosa: Dazn, Sky e Lega Serie A potrebbero chiedere risarcimenti agli utenti del pezzotto - «Guardare illegalmente contenuti mette a rischio chi lo fa e colpisce lo sport alle radici. ilmattino.it

Il CEO della Lega Serie A sostiene AGCOM nella lotta alla pirateria e annuncia duemila lettere di richiesta risarcimento agli utenti del pezzotto. https://tech.everyeye.it/notizie/iptv-de-siervo-chiederemo-1000-euro-abbonati-pezzotto-lettere-arrivo-853373.html - facebook.com facebook

Piracy Shield, Cloudflare minaccia lo stop ai servizi in Italia dopo la multa dell'AgCom: la linea sottile tra lotta alla pirateria e neutralità della rete x.com

