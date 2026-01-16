La Consultinvest si prepara alla sfida di campionato contro la Luiss a Roma, dopo la sconfitta casalinga con Fabriano. La partita, in programma domani alle 18:30, rappresenta un'importante occasione per la squadra di affrontare con determinazione un avversario di valore. Un impegno da affrontare con concentrazione, senza perdere di vista l’obiettivo di migliorare il rendimento in questa fase della stagione.

Dimenticare il derby e buttarsi con anima e corpo nel nuovo e tosto impegno di campionato. La Consultinvest, dopo la sconfitta casalinga con Fabriano, domani alle 18,30 è di scena a Roma contro la Luiss. "Venivamo da una sconfitta che brucia – spiega coach Gabriele Ceccarelli –, in settimana tutte le scorie di questa sconfitta le abbiamo sentite tutte, è stata una settimana di rabbia e di allenamenti intensi. La squadra, lo staff sono consci di aver fallito l’occasione importante, ma il campionato è lungo". Di fronte ci sarà una corazzata ferita: "La Luiss nell’ultimo turno a Piombino ha perso allo scadere – ricorda il tecnico dei pesaresi –, anche loro avranno in corpo la rabbia, ma noi in trasferta contro le grandi squadre abbiamo fatto sempre bene". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Loreto, una gara capitale. Corazzata Luiss in vista

Leggi anche: Ristopro alla prova romana. La Luiss è una corazzata

Leggi anche: Gara intensa e combattuta, l'OraSì lotta per tutta la partita. Ma a sorridere è la capolista Luiss Roma

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Loreto, una gara capitale. Corazzata Luiss in vista.

Il resoconto e il commento del tecnico sulla gara pareggiata lo scorso weekend dalla nostra Prima squadra con la Asd Polisportiva Loreto #alegalletti #SecondaCategoriaGironeD facebook