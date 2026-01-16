Lorenzo Musetti, alla vigilia degli Australian Open 2026, si presenta con il suo miglior ranking in carriera, la quinta posizione nel ranking ATP. In un’intervista, il tennista italiano riconosce il valore di questo risultato, ma sottolinea anche di aver ancora margini di miglioramento. Il suo percorso e le sue ambizioni testimoniano un talento in crescita, determinato a consolidare la propria posizione nel circuito internazionale.

Lorenzo Musetti si presenta alla vigilia degli Australian Open 2026 fresco di best ranking, dopo aver raggiunto la quinta posizione del ranking ATP. Un traguardo importante per il giovane talento toscano n.2 d’Italia, che spera di alzare ulteriormente l’asticella nel corso di questa stagione continuando il suo processo di crescita sulle superfici rapide e confermandosi tra i big del circuito sulla terra battuta. “ Sicuramente la classifica non mente: il fatto di essere il numero 5 al mondo è frutto della costanza che sto avendo in termini di risultati, anche se ho ancora un grande step in più da fare, quello di alzare il trofeo e cercare di concludere la settimana nel miglior modo possibile, ci stiamo lavorando. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti: "Il best ranking non mente, ma ho ancora un grande step da fare"

