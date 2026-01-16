Lorella Cuccarini Piccola Orchestra Karasciò e fuochi | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune delle principali iniziative previste questa sera a Bergamo e provincia: dalla pista di pattinaggio a ChorusLife, alle sagre dei pizzoccheri e degli sciatt, fino al concerto della Piccola Orchestra Karasciò al Piazzale degli Alpini. In programma anche spettacoli, eventi culturali e fuochi d’artificio, offrendo diverse opportunità di intrattenimento per residenti e visitatori.

La pista di pattinaggio a ChorusLife, la sagra dei pizzoccheri & degli sciatt e il concerto della Piccola Orchestra Karasciò al Piazzale degli Alpini, la sagra tirolese al Bombonera, lo spettacolo "Aggiungi un posto a tavola" con special guest Lorella Cuccarini alla ChorusLife Arena, il cineforum itinerante a Gorle, i fuochi a Orezzo di Gazzaniga per la festa di Sant'Antonio Abate, Bepi & The Prismas al Druso e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 16 gennaio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio alla Fiera di Bergamo si terrà la nuova edizione di "Bergamo Arte Fiera (BAF)", mostra mercato dedicata all'arte moderna e contemporanea.

