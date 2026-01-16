L’oppositrice venezuelana Machado regala a Trump la medaglia del Nobel per la pace

Il 15 gennaio, durante un incontro alla Casa Bianca, l’oppositrice venezuelana María Corina Machado ha consegnato a Donald Trump una medaglia del Nobel per la pace, gesto che il presidente statunitense ha definito “magnifico”. Questo evento ha attirato l’attenzione sui rapporti tra Venezuela e Stati Uniti, suscitando riflessioni sulla simbologia e il significato di tale dono nel contesto internazionale.

Il 15 gennaio Donald Trump ha salutato il "gesto magnifico" dell'oppositrice venezuelana María Corina Machado, che gli ha regalato la medaglia del premio Nobel per la pace durante un incontro alla Casa Bianca. "María mi ha consegnato il suo Nobel per la pace per il lavoro che ho svolto. È un gesto magnifico. Grazie María!", ha affermato sul suo social network Truth Social il presidente statunitense, che ambiva apertamente a questo riconoscimento. In precedenza Machado aveva annunciato di aver "regalato" la sua medaglia a Trump, malgrado quest'ultimo non l'abbia presa in considerazione per la successione del presidente venezuelano Nicolás Maduro, catturato dalle forze armate statunitensi all'inizio di gennaio.

