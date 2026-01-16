Lonate Pozzolo l’accusa dei parenti di Adamo Massa | Era lì per lavorare lascia tre figli Cosa rischia Jonathan Rivolta

A Lonate Pozzolo, i parenti di Adamo Massa, ucciso il 14 gennaio scorso, esprimono il loro dolore e chiedono giustizia, sottolineando che Massa era presente per lavoro e lasciava tre figli. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla responsabilità di Jonathan Rivolta, coinvolto nella vicenda. In questa situazione, le autorità stanno valutando i rischi legali e le implicazioni per tutti i soggetti coinvolti.

“Era lì per lavorare, lascia tre figli, non è giusto ammazzare”. Così un cugino di Adamo Massa, il 37enne presunto rapinatore di origine sinti ucciso il 14 gennaio scorso a Lonate Pozzolo, non lontano da Varese. L’uomo è stato intervistato dalla trasmissione Ore 14 Sera nelle scorse ore nel campo rom di corso Unione Sovietica, nella periferia sud di Torino, dove la vittima risiedeva. L’ipotesi al momento al vaglio della Procura della Repubblica di Busto Arsizio è quella della legittima difesa. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Lonate Pozzolo, l’accusa dei parenti di Adamo Massa: “Era lì per lavorare, lascia tre figli”. Cosa rischia Jonathan Rivolta Leggi anche: ?Ladro ucciso, parla il cugino di Adamo Massa: «Era lì per lavorare, non è giusto ammazzare. Lascia tre figli piccoli» Leggi anche: Cosa rischia Jonathan Rivolta, il padrone di casa che ha accoltellato a morte il ladro a Lonate Pozzolo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Jonathan Rivolta pugnala Adamo Massa a Lonate Pozzolo, per pm è legittima difesa: familiari del ladro furiosi - Jonathan Rivolta era in casa a Lonate Pozzolo quando sono arrivati i rapinatori, l'ipotesi è che abbia colpito Adamo Massa per legittima difesa ... virgilio.it

Lonate Pozzolo, per la Procura Jonathan Rivolta è credibile. Le scampanellate, l'aggressione, il coltello alzato di riflesso: così il ricercatore ha ucciso il ladro - La villetta è presidiata dalle forze dell’ordine per paura di ritorsioni di amici e parenti della vittima, Adamo Massa, 37 anni, di ori ... msn.com

Chi era Adamo Massa il ladro ucciso dal proprietario di casa durante una rapina a Lonate Pozzolo: «Residente in un campo nomadi di Torino» - Era residente in un campo nomadi di etnia Rom nel Torinese Adamo Massa, 37 anni, rimasto ucciso da una coltellata nel corso di una colluttazione con il padrone di casa, mentre cercava ... msn.com

Lonate Pozzolo, per la Procura Jonathan Rivolta è credibile. Le scampanellate, l'aggressione, il coltello alzato di riflesso: così il ricercatore ha ucciso il ladro - facebook.com facebook

Lonate Pozzolo, per la Procura Jonathan Rivolta è credibile. L'aggressione e il coltello alzato di riflesso: così il ricercatore ha ucciso il ladro x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.