Lokky e LavoriCreativi insieme | dopo il matching ecco la tutela assicurativa per freelance aziende e agenzie

Lokky, insurtech italiana del Gruppo Hiscox, annuncia una collaborazione con LavoriCreativi. Dopo il matching tra professionisti e aziende, questa partnership introduce soluzioni assicurative digitali rivolte a freelance, aziende e agenzie. L’obiettivo è offrire una tutela semplice e efficace, integrando servizi innovativi nel panorama delle coperture assicurative per i lavoratori autonomi e le imprese.

Lokky, insurtech italiana data-driven specializzata in soluzioni assicurative digitali per Pmi, professionisti e freelance, parte del Gruppo Hiscox, annuncia una partnership con LavoriCreativi.com, storica piattaforma dedicata alle professioni della comunicazione, del design e della pubblicità, oggi parte dell’ecosistema Lccollab, start up innovativa. L’obiettivo è offrire a freelance, aziende e agenzie non solo un matching più efficace, ma anche strumenti di tutela assicurativa tailor made, per lavorare con maggiore serenità in un mercato sempre più veloce e competitivo. Il lavoro creativo in Italia resta un motore economico in crescita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Studenti, agenzie e brand insieme per la creatività: i vincitori del Plateia – Spaccam Award 2025

Leggi anche: Migliori agenzie italiane specializzate in attestazioni SOA: lista aggiornata dei 6 servizi più apprezzati dalle aziende

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lokky e LavoriCreativi insieme: arriva la tutela assicurativa per pmi e freelance; Rassegna Stampa assicurativa 16 gennaio 2026; Lokky e LavoriCreativi insieme: arriva la tutela assicurativa per PMI e freelance.

Lokky e LavoriCreativi insieme: arriva la tutela assicurativa per pmi e freelance - L’obiettivo della partnership tra le due società è affiancare al matching strumenti assicurativi su misura, capaci di accompagnare l’evoluzione del lavoro creativo. msn.com