Loculo trovato vuoto a Novara la nipote della defunta | Nessuno sa dirmi dov'è il feretro di mia nonna
A Novara, il feretro di un'anziana tumulata nel 1965 è scomparso dal loculo, lasciando la nipote senza spiegazioni. La donna ha denunciato l'accaduto, ma attualmente non ci sono evidenze o spiegazioni ufficiali sulla vicenda, e l'indagine è stata archiviata. La scomparsa del feretro solleva interrogativi sulla gestione delle sepolture e sulla trasparenza delle procedure nei cimiteri locali.
A Novara il feretro di un'anziana tumulata nel 1965 è sparito dal loculo. La denuncia della nipote: "Non ci sono evidenze che spieghino l'accaduto, l'indagine è stata archiviata". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Novara, il mistero di quel loculo trovato vuoto: “Sparito il feretro di mia nonna”.
Loculo trovato vuoto a Novara, la nipote della defunta: “Nessuno sa dirmi dov’è il feretro di mia nonna” - L'anziana Margherita Trovati, vedova Aspergius, era stata tumulata nel loculo numero 22 del cimitero di Novara nel 1965. fanpage.it
