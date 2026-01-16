Loculo trovato vuoto a Novara la nipote della defunta | Nessuno sa dirmi dov'è il feretro di mia nonna

A Novara, il feretro di un'anziana tumulata nel 1965 è scomparso dal loculo, lasciando la nipote senza spiegazioni. La donna ha denunciato l'accaduto, ma attualmente non ci sono evidenze o spiegazioni ufficiali sulla vicenda, e l'indagine è stata archiviata. La scomparsa del feretro solleva interrogativi sulla gestione delle sepolture e sulla trasparenza delle procedure nei cimiteri locali.

