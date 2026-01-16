Dopo l’immagine di Emmanuel Macron con un occhio ferito, l’episodio ha suscitato numerosi commenti e speculazioni. Pur cercando di sdrammatizzare, il presidente francese non è riuscito a dissipare le voci che circolano, alimentate dai precedenti. In questo articolo si analizzano i dettagli dell’accaduto e le reazioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla vicenda.

I precedenti non aiutano il presidente francese a gettarla sullo scherzo e alimentano i dubbi. Di sicuro Emmanuel Macron è apparso ieri in pubblico con un occhio ferito, suscitando immediatamente curiosità e commenti. Durante il suo intervento su una base aerea di Istres, Macron ha ironizzato sul suo infortunio, dicendo: “ Vedeteci semplicemente un riferimento involontario all’occhio della tigre ”. Un occhio nero? Sarà stata Brigitte, già al centro di un video nel quale qualche mese fa sembrava lo colpisse con uno schiaffo? Nonostante le voci, Macron ha approfittato dell’occasione per rivolgere i suoi auguri alle forze armate francesi e mantenere il focus sul suo ruolo istituzionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’occhio nero di Macron: lui ci scherza su, ma i precedenti alimentano le voci maliziose… (video)

