Lo sport che aiuta il cestista Tommaso Marino a Sondrio con il progetto Slums Dunk

Giovedì 29 gennaio 2026, presso l’oratorio San Rocco di Sondrio, si terrà l’evento “Slums Dunk” con Tommaso Marino, ex cestista professionista e commentatore televisivo. Un’occasione per utilizzare il basket come strumento di educazione, inclusione e crescita personale, promuovendo valori di solidarietà e confronto tra giovani e comunità. L’iniziativa mira a dimostrare come lo sport possa contribuire a creare relazioni positive e sostenere lo sviluppo sociale.

Lo sport che educa, include e crea relazioni. Giovedì 29 gennaio 2026 all'oratorio San Rocco di Sondrio il basket diventa strumento di crescita e confronto con Tommaso "Tommy" Marino, ex cestista professionista, oggi commentatore televisivo e volto molto seguito anche sui social network, in Valtellina per presentare il progetto "Slums Dunk", organizzazione di volontariato senza scopo di lucro che utilizza la pallacanestro per migliorare la vita di tanti ragazzi, soprattutto nei contesti più fragili. La serata, promossa dai Salesiani Don Bosco di Sondrio, si aprirà alle 19 con "Due tiri a basket" insieme a Marino, momento informale sul campo seguito da un buffet aperto a tutti.

