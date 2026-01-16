Lo snowboard a Milano Cortina 2026 si svolgerà a Livigno dal 5 al 18 febbraio, con le qualificazioni e le gare finali dello slopestyle maschile. La manifestazione vedrà protagonisti atleti di livello internazionale, che si sfideranno sulle piste della Valtellina. Di seguito, vengono illustrate le principali regole e il programma delle competizioni, per conoscere gli eventi che animeranno le Olimpiadi invernali del 2026.

(Adnkronos) –Livigno si prepara ad accogliere gli assi dello snowboard. Dal 5 febbraio 2026, giornata delle prime qualificazioni, al 18 febbraio, giorno della finale dello slopestyle maschile, la Valtellina ospiterà i fuoriclasse della tavola per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ecco tutte le cose da sapere sullo snowboard, sport che ha debuttato ai Giochi Olimpici a Nagano 1998. Nato negli Stati Uniti negli anni '60, lo snowboard si lega alle novità di quel periodo e alla voglia di trovare nuovi modi di fare sport sulla neve. Nel decennio successivo aumentò la produzione delle tavole e la disciplina iniziò a guadagnare popolarità, spinta dalla vicinanza a surf e skateboard: nel 1982, ecco i primi campionati nazionali negli States e nel 1994 l'introduzione dello sport come disciplina FIS. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: A che ora lo snowboard oggi in tv, PGS Cortina d’Ampezzo 2025: orari, programma, streaming

Leggi anche: Snowboard: infortunio per Chloe Kim, a rischio Milano Cortina 2026 (e un importante record)

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

30 giorni a Milano-Cortina: il calendario completo; Roland Fischnaller vince in Coppa del mondo di Snowboard 2025 - 2026 a Scuol davanti a Felicetti, Caffont seconda tra le donne: risultati e classifica; Lo snowboard a Milano Cortina 2026: regole e programma; Samsung dà il via al conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026 e presenta il nuovo roster del Team Samsung Galaxy.

Lo snowboard a Milano Cortina 2026: regole e programma - L'azzurra Michela Moioli ha vinto la prima medaglia d’oro italiana dello snowboard alle Olimpiadi Invernali di Pyeonchang 2018, specialità snowboard cross. adnkronos.com