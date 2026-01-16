L’attuale campionato italiano vede Milano in testa con l’Inter, seguita dal Milan a tre punti. Il Napoli, terzo, registra risultati altalenanti, mentre Juventus e Roma si avvicinano, mantenendo vivo l’interesse. Questa fase evidenzia un equilibrio dinamico e competitivo, con le squadre impegnate a consolidare le proprie posizioni e a prepararsi alle sfide future.

Milano è in fuga. L’Inter è in testa, il Milan è a tre punti, il Napoli, terzo, a sei, ma ormai deve guardarsi le spalle da Juventus e Roma che sono appena un gradino sotto. Al momento lo scudetto parla milanese. Ne scrive il Corriere della Sera con Alessandro Bocci: Il cam­pio­nato alla mila­nese. Il Dia­volo, sof­frendo e rischiando, si lan­cia all’inse­gui­mento dell’Inter. Chivu, che all’inter­vallo della par­tita di Como sognava la fuga, mostra lo stesso un sor­riso sor­nione. Intanto, nella dop­pia gior­nata dei recu­peri, ha messo 6 punti tra sé e Conte, che con­si­dera sem­pre il rivale numero uno per lo scu­detto e dopo 20 gior­nate ha un punto in più rispetto all’ultimo Inza­ghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

