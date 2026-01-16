Lo scudetto parla milanese il Napoli ha picchi altissimi e bassi preoccupanti Corsera
L’attuale campionato italiano vede Milano in testa con l’Inter, seguita dal Milan a tre punti. Il Napoli, terzo, registra risultati altalenanti, mentre Juventus e Roma si avvicinano, mantenendo vivo l’interesse. Questa fase evidenzia un equilibrio dinamico e competitivo, con le squadre impegnate a consolidare le proprie posizioni e a prepararsi alle sfide future.
Milano è in fuga. L’Inter è in testa, il Milan è a tre punti, il Napoli, terzo, a sei, ma ormai deve guardarsi le spalle da Juventus e Roma che sono appena un gradino sotto. Al momento lo scudetto parla milanese. Ne scrive il Corriere della Sera con Alessandro Bocci: Il campionato alla milanese. Il Diavolo, soffrendo e rischiando, si lancia all’inseguimento dell’Inter. Chivu, che all’intervallo della partita di Como sognava la fuga, mostra lo stesso un sorriso sornione. Intanto, nella doppia giornata dei recuperi, ha messo 6 punti tra sé e Conte, che considera sempre il rivale numero uno per lo scudetto e dopo 20 giornate ha un punto in più rispetto all’ultimo Inzaghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
