Lo Russo Pd | La sicurezza è di sinistra Ora facciamo proposte di governo

Lo Russo, rappresentante del Pd, sottolinea come la sicurezza sia un tema storico della sinistra e del partito. Egli evidenzia la necessità di affrontare questa questione con serietà e responsabilità, distinguendosi per contenuti e approccio. La discussione si focalizza sulla volontà di proporre soluzioni concrete e di buon senso, mantenendo il focus su un impegno serio e condiviso per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il sindaco di Torino, responsabile dei primi cittadini dem, sulle nuove misure allo studio: "Ci vuole collaborazione tra i diversi livelli dello stato, no allo scaricabarile. Zone rosse? Qualcuna può aiutare ma non si risolve così la criminalità Figure come Franco Gabrielli possono essere utili alla sinistra" Dice che "i temi della sicurezza sono un patrimonio della sinistra e del Pd". E che "però, al contempo, vanno affrontati con serietà, con una differenza non solo di contenuti ma anche di approccio. E' questa la diversità rispetto a chi cavalca questi temi per fare campagna elettorale". Così in quest'intervista col Foglio il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, coordinatore dei sindaci del Pd, nei giorni in cui si discute di un nuovo pacchetto sulla sicurezza a cui sta lavorando il governo, richiama tutti, anche la sinistra, alla responsabilità e soprattutto al pragmatismo.

