Lo psillio è una fibra solubile ricavata dai semi della pianta Plantago ovata utilizzata per favorire il benessere intestinale e molto altro

Lo psillio, fibra solubile derivata dai semi di Plantago ovata, è noto per le sue proprietà benefiche a livello intestinale. Utilizzato comunemente come complemento per favorire la regolarità e il benessere digestivo, si inserisce facilmente in uno stile di vita equilibrato. La sua assunzione può contribuire a mantenere un buon funzionamento dell'apparato digerente e supportare la salute generale.

Lo psillio è una fibra solubile ricavata dai semi della pianta Plantago ovata, ampiamente utilizzata per favorire il benessere intestinale e supportare uno stile di vita sano. Conosciuto per la sua capacità di assorbire acqua e formare un gel viscoso, si distingue per il suo effetto regolatore sul transito intestinale e per il contributo al mantenimento della salute digestiva. Tra le principali proprietà, lo psillio agisce come fibra solubile, favorendo la regolarità intestinale sia in caso di stitichezza sia di diarrea. Aiuta inoltre a modulare i livelli di colesterolo e glicemia, contribuendo a ridurre l’assorbimento dei grassi e a stabilizzare la risposta glicemica dopo i pasti. 🔗 Leggi su Amica.it

