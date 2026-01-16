Lo psicologo escluso da una selezione per dichiarazioni non veritiere il tribunale dà ragione alla Social City

Il tribunale di Messina ha respinto il ricorso di uno psicologo escluso da una selezione pubblica indetta da Messina Social City, a causa di dichiarazioni ritenute non veritiere. La decisione, del 10 gennaio, conferma l’esclusione del candidato e la legittimità del provvedimento adottato dall’ente. Questa sentenza evidenzia l’importanza di fornire informazioni accurate e verificabili durante le procedure di selezione pubblica.

Il tribunale di Messina lo scorso 10 gennaio ha rigettato il ricorso presentato da un candidato avverso il provvedimento di esclusione da una selezione pubblica indetta da Messina Social City. La decisione conferma la piena correttezza e legittimità delle procedure adottatedall'Azienda, ribadendo. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

