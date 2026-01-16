Lo psicologo escluso da una selezione per dichiarazioni non veritiere il tribunale dà ragione alla Social City

Il tribunale di Messina ha respinto il ricorso di uno psicologo escluso da una selezione pubblica indetta da Messina Social City, a causa di dichiarazioni ritenute non veritiere. La decisione, del 10 gennaio, conferma l’esclusione del candidato e la legittimità del provvedimento adottato dall’ente. Questa sentenza evidenzia l’importanza di fornire informazioni accurate e verificabili durante le procedure di selezione pubblica.

Autismo ed inclusione, nessuno escluso. Terzo settore, medicina chiamati a raccolta dai Lions a Capaccio Paestum. Un parterre di esperti, volontari, medici, insieme a chi vive il problema, si troveranno il prossimo 17 gennaio, a partire dalle 16, nella sala Erica - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.