Falsissimo torna il 26 gennaio alle 21, offrendo un nuovo approfondimento sulle vicende legate a Signorini. La puntata presenterà una rivelazione inedita e analisi dettagliate sui temi di attualità, mantenendo uno stile sobrio e accurato. Un appuntamento pensato per chi desidera affrontare le notizie con obiettività e chiarezza, senza sensazionalismi, offrendo un’informazione precisa e puntuale.

Falsissimo torna il 26 gennaio alle 21 e lo fa col botto, affrontando di petto il “baco” del sistema Signorini, con una nuova rivelazione e altro materiale inedito. Lo ha annunciato Fabrizio Corona con un carosello su Instagram in cui tra estratti di chat, documenti e audio privati, stuzzica i fan su ciò che verrà. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FALSISSIMO (@falsissimo.it) Dalla pubblicazione dell’ultimo episodio di FALSISSIMO – IL PREZZO DEL SUCCESSO su Alfonso Signorini, sono successe parecchie cose. L’ex conduttore del GF, si è, diciamo così, autosospeso da Mediaset (stranamente, il giorno dopo è uscita la notizia che lo stesso è indagato dalla Procura di Milano dai PM Gobbis e Mannella per violenza sessuale ed estorsione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Lo incastriamo, il porco” – Corona promette la stangata a Signorini nella prossima puntata di Falsissimo

Leggi anche: Caso Signorini, sequestrati a Corona i video per la nuova puntata: «Ipotesi revenge porn». Lui attacca: «Così proteggete un porco»

Leggi anche: Effetto Corona sui social di Alfonso Signorini: il profilo cresce dopo la puntata di Falsissimo