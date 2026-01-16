Lo hanno beccato! Crans-Montana cosa ha fatto Moretti | gravissimo

A Crans-Montana, l’inchiesta riguardante l’incendio al locale Constellation si sta intensificando, a pochi giorni dal tragico evento di Capodanno. Le autorità stanno approfondendo le cause e le responsabilità di quanto accaduto, in un contesto che richiede attenzione e chiarezza. Le indagini sono in corso e potrebbero rivelare dettagli fondamentali sulla vicenda e sui soggetti coinvolti.

A Crans-Montana, a pochi giorni dal drammatico incendio di Capodanno che ha devastato il locale Constellation, l'inchiesta entra in una fase delicata. Gli investigatori non stanno solo cercando di ricostruire le cause tecniche e le responsabilità organizzative della tragedia, ma devono anche confrontarsi con il timore, espresso con forza dai legali delle famiglie delle vittime, che alcune prove possano essere state cancellate, alterate o sottratte nelle ore immediatamente successive al rogo. L'attenzione si concentra in particolare su Jacques Moretti, con un focus sul lasso di tempo che va dalla notte dell'incendio all'inizio formale delle indagini, ritenuto cruciale per il quadro probatorio.

Crans-Montana, Jacques Moretti ammette: "La porta di sicurezza era chiusa da dentro" - Montana, Jacques Moretti ammette: 'La porta di sicurezza era chiusa da dentro' ... tg24.sky.it

Lo speciale sull'incendio di Crans Montana - Il tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare del titolare del locale Le Constellation, dove sono morte 40 persone la sera di Capodanno, motivando la decisione con il pericolo d ... tg24.sky.it

