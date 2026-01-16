Liverpool–Burnley | Slot cerca la prima vittoria in Premier del 2026 ma attenzione alla trappola delle neopromosse

Il match tra Liverpool e Burnley, in programma il 17 gennaio 2026 ad Anfield, rappresenta un’occasione importante per i Reds di ottenere la prima vittoria in Premier League nel 2026. Tuttavia, bisogna considerare la solidità delle neopromosse, che spesso rappresentano un ostacolo inatteso. Una partita da seguire con attenzione, per valutare le reali possibilità di successo di Liverpool e la tenuta delle squadre emergenti.

Il sabato di Premier League propone una sfida che, sulla carta, sembra indirizzata: Liverpool–Burnley, in programma il 17 gennaio 2026 alle 15:00 ad Anfield. Eppure, dietro l’apparente semplicità del pronostico, si nasconde un dato che racconta bene il momento dei Reds: Liverpool è imbattuto, ma nel 2026 in campionato ha già lasciato per strada punti pesanti con tre pareggi consecutivi. Liverpool: imbattuti, ma con poca “fame” sotto porta. Arne Slot arriva a questa gara con una striscia positiva ancora intatta, ma con una sensazione chiara: manca la cattiveria per chiudere le partite. Dopo i pareggi con Leeds e Fulham, lo 0-0 contro l’Arsenal ha portato un punto prezioso più che due persi, ma il segnale resta lo stesso: la squadra produce, controlla, ma non sempre riesce a trasformare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

