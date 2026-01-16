LIVE Sinner-Auger Aliassime Australian Open Opening Week in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo del n2

Segui in tempo reale la partita tra Sinner e Auger-Aliassime, seconda giornata dell'Australian Open. Manca poco all'inizio del match, con aggiornamenti costanti sulla diretta. Nel frattempo, una buona notizia per il tennis italiano: Elisabetta Cocciaretto, partendo dalle qualificazioni, ha raggiunto la finale al WTA 250 di Hobart, dove affronterà una tra Perton e Jovic.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.45 Intanto, è arrivata una bella notizia per il tennis italiano, con Elisabetta Cocciaretto che, partendo dalle qualificazioni, ha raggiunto la finale al WTA 250 di Hobart, dove incontrerà una tra Perton e Jovic. 6.43 Sinner si prepara al primo turno con Gaston che giocherà questa domenica, con l’orario ancora da decidere. Questa è l’ultima uscita dell’azzurro prima dell’inizio ufficiale della sua stagione. 6.40 Buongiorno amici di OA Sport, sta per iniziare il match amichevole tra Sinner e Auger-Aliassime. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e il canadese Felix Auger-Aliassime, valido per un’esibizione di allenamento che precede il primo Slam dell’anno, l’ Australian Open, nel corso del quale il nostro azzurro è sicuramente il favorito per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

