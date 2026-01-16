LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 0-1 Australian Open Opening Week in DIRETTA | il canadese resiste e annulla due palle break ad inizio secondo set

Segui in tempo reale l'andamento del match tra Sinner e Auger Aliassime agli Australian Open, con il punteggio attuale di 6-4, 0-1. Il canadese ha resistito e ha annullato due palle break all'inizio del secondo set. Per aggiornamenti costanti, clicca sul link e resta informato sull'evento in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Esce il dritto in cross di Auger Aliassime. Seconda palla. 15-0 In corridoio il dritto del canadese. 0-1 GAME AUGER ALIASSIME. Il canadese resiste e mantiene il servizio annullando due palle break. Seconda. A-40 Prima vincente del canadese. 40-40 Resta lì Sinner, con il dritto di Auger Aliassime che non trova fortuna. A-40 Stecca la risposta di dritto Jannik. Ancora seconda palla. 40-40 Ottimo rovescio di Sinner, il canadese non ha il tempo per organizzarsi e sbaglia il dritto. Seconda palla. A-40 Esce la risposta di Sinner. 40-40 Prima vincente di Auger Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime 6-4 0-1, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il canadese resiste e annulla due palle break ad inizio secondo set Leggi anche: LIVE Sinner-Auger Aliassime 3-2, Australian Open Opening Week in DIRETTA: resiste il break dell’italiano, il canadese resta in scia Leggi anche: LIVE Sinner-Auger Aliassime 0-1, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il match inizia sul servizio del canadese Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 in campo alle 7.00; Sinner-Auger Aliassime LIVE: Jannik vince 1° set; LIVE! Australian Open 2026, Opening Week: Jannik Sinner si testa subito contro Felix Auger-Aliassime a Melbourne in vista dell'esordio con Gaston; Sinner battuto da Alcaraz nell'esibizione a Seul: rivivi la diretta. Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario, canale, streaming - Lo spagnolo Carlos Alcaraz chiama, sconfiggendo nettamente l'australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere domani, venerdì 16 gennaio, ... oasport.it

LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 in campo alle 7.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner ... oasport.it

Sinner-Auger Aliassime, venerdì l'esibizione all'Opening Week degli Australian Open - Jannik Sinner torna in campo per l'ultimo appuntamento prima del debutto agli Australian Open. sport.sky.it

Sinner-Auger Aliassime, venerdì l'esibizione all'Opening Week degli Australian Open #SkySport #SkyTennis x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.