LIVE Sinner-Auger Aliassime 4-3 Australian Open Opening Week in DIRETTA | l’azzurro si avvicina al primo parziale

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Sinner e Auger-Aliassime, valido per l’Australian Open. Aggiornamenti costanti sulle fasi della partita, punteggio e momenti salienti, per rimanere informato sull’andamento del primo set. Clicca qui per la diretta e non perdere gli sviluppi di questa sfida tra due tra i più promettenti giocatori del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Non trova il campo la risposta di dritto di Sinner. Seconda palla. 15-0 Volée vincente di Auger Aliassime. Seconda palla. 5-3 GAME SINNER. Servizio vincente per Jannik che si avvicina al primo set! 40-15 Auger Aliassime cerca la palla corta, Sinner ci arriva ma non chiude il passante che finisce in rete. 40-0 Servizio e schiaffo al volo vincente per Sinner. 30-0 In rete il dritto lungolinea di Auger Aliassime. Seconda palla. 15-0 Ritmo altissimo, con l’ultimo slice di rovescio di Auger Aliassime che finisce in rete. Seconda palla ad inizio game per Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Auger Aliassime 4-3, Australian Open Opening Week in DIRETTA: l’azzurro si avvicina al primo parziale Leggi anche: LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 in campo alle 7.00 Leggi anche: LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del n.2 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 in campo alle 7.00; Sinner-Auger Aliassime, il match all'Opening Week dell'Australian Open in diretta live; LIVE! Australian Open 2026, Opening Week: Jannik Sinner si testa subito contro Felix Auger-Aliassime a Melbourne in vista dell'esordio con Gaston; Sinner battuto da Alcaraz nell'esibizione a Seul: rivivi la diretta. Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week: orario, canale, streaming - Lo spagnolo Carlos Alcaraz chiama, sconfiggendo nettamente l'australiano Alex de Minaur, Jannik Sinner proverà a rispondere domani, venerdì 16 gennaio, ... oasport.it

Sinner-Auger Aliassime, venerdì l'esibizione all'Opening Week degli Australian Open - Jannik Sinner torna in campo per l'ultimo appuntamento prima del debutto agli Australian Open. sport.sky.it

LIVE Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il n.2 in campo alle 7.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner ... oasport.it

Sinner-Auger Aliassime, venerdì l'esibizione all'Opening Week degli Australian Open #SkySport #SkyTennis x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.