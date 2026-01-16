LIVE Sinner-Auger Aliassime 3-2 Australian Open Opening Week in DIRETTA | resiste il break dell’italiano il canadese resta in scia

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Auger-Aliassime agli Australian Open, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni principali. La partita, ancora in corso, vede Sinner resistere al break del canadese, mantenendo vivo il risultato nel primo turno della settimana di apertura. Restate sintonizzati per tutte le novità e gli aggiornamenti sulla sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Non trova fortuna la risposta di Sinner con il dritto. 30-30 Servizio e rovescio lungolinea vincente per il canadese. 15-30 Super passante di Sinner! Auger Aliassime aveva giocato una volée altrettanto stupenda! 15-15 Prima vincente del canadese. 0-15 La potenza del dritto di Sinner si schianta sulla racchetta di Auger Aliassime, che non può difendersi. Seconda palla. 4-2 GAME SINNER. Serve and volley vincente e conferma del break che arriva! 40-30 Palla corta e passante di dritto incrociato per Sinner! Schema musettiano disegnato dall'azzurro! Seconda palla.

