LIVE Sci alpino SuperG Wengen 2026 in DIRETTA | svizzeri favoriti ma gli azzurri possono sfidarli

Benvenuti alla diretta live del SuperG di Wengen, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Seguiremo in tempo reale le performance dei favoriti svizzeri e degli azzurri pronti a sfidarli. Restate con noi per aggiornamenti precisi e puntuali sull’evento, che si svolge in un contesto di grande interesse e competitività internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Wengen, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La velocità maschile torna protagonista questo weekend in Svizzera con la classica tappa sulla Lauberhorn, che prevede un SuperG prima di una delle discese più belle del calendario. Il favorito per la vittoria è il solito Marco Odermatt, che cerca il secondo successo stagionale in SuperG. Davanti al proprio pubblico l’elvetico vuole confermarsi l’uomo da battere anche in questa specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: svizzeri favoriti, ma gli azzurri possono sfidarli Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: si parte! Gli azzurri studiano il Lauberhorn Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Livigno 2025 in DIRETTA: si parte!! Attesa per gli azzurri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee 2026 in DIRETTA: gara già cancellata, cosa è successo; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Sci alpino femminile oggi, SuperG Zauchensee con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta; Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom ad Adelboden: orari e programma. Annullato il Super G donne a Zauchensee. A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Wengen e prova discesa Tarvisio, tv, streaming - Il calendario non conosce soste e concede agli appassionati la costante possibilità di poter godere dello spettacolo offerto dal grande Circo Bianco. oasport.it LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee 2026 in DIRETTA: gara già cancellata, cosa è successo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10. oasport.it

Sci alpino femminile oggi, SuperG Zauchensee con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta - discesa libera vinta da Lindsey Vonn condizionata dalle condizioni al limite. today.it

TARVISIO AL CENTRO… … della Coppa del Mondo di sci alpino femminile! Nella località friulana va in scena un programma da paura… Due prove cronometrate, sabato la discesa e domenica il superG! Si comincia oggi alle 11 con dieci azzurre imp facebook

MAI SENTITO PARLARE DI... COMBINATA A SQUADRE È una specialità dello sci alpino che farà il suo debutto a cinque cerchi proprio a #MilanoCortina2026! È composta da due manche eseguite da due atleti diversi: una discesa libera (o superG) x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.