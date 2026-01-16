Segui in tempo reale il SuperG di Wengen 2026, con aggiornamenti sulla gara di Giovanni Franzoni e gli altri atleti. La competizione si svolge sulla storica pista Lauberhorn, offrendo un’occasione di visione diretta e precisa degli sviluppi. Resta aggiornato cliccando sul link per la diretta della seconda prova di discesa femminile alle 11.

14.23 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del super G di Wengen. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 14.22 Questa la top 5 della classifica di Coppa del Mondo generale: 1 Marco Odermatt SUI 1005 2 Lucas Pinheiro Braathen BRA 538 3 Atle Lie Mcgrath NOR 478 4 Marco Schwarz AUT 466 5 Henrik Kristoffersen NOR 456 14.20 Questa la top 5 della classifica di Coppa del Mondo di Super G: 1 Marco Odermatt SUI 325 2 Vincent Kriechmayr AUT 231 -94 3 Giovanni Franzoni ITA 218 -107 4 Raphael Haaser AUT 191 -134 5 Stefan Babinsky AUT 183 -142

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni doma la Lauberhorn e festeggia la prima vittoria!

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FRANZONI DA SOGNO! L’azzurro trionfa sulla Lauberhorn

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FENOMENO FRANZONI! Anche Odermatt é dietro, si sogna la vittoria!

