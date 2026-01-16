LIVE Sci alpino Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia studia le linee per la gara
Benvenuti alla diretta della seconda prova di discesa libera femminile a Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo 2025/2026. Seguiremo in tempo reale le prestazioni delle atlete, con particolare attenzione a Sofia Goggia mentre prepara le linee di gara. Rimanete aggiornati per tutte le novità e le analisi sulla competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa libera femminile di Tarvisio, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Ultimo test in vista della competizione ufficiale con le atlete a caccia delle migliori traiettorie e del miglior setting. Ieri la migliore è stata nettamente l’austriaca Nina Ortlieb, con l’azzurra Nadia Delago ottima quarta, ma quest’oggi i valori potrebbero essere rimescolati. Brillante prima prova anche per la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e per l’austriaca Cornelia Huetter, con la sorprendente andorrana Cande Moreno capace di strappare il quinto tempo alle spalle di Nadia Delago gareggiando addirittura con il pettorale numero 51. 🔗 Leggi su Oasport.it
