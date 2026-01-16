Segui in tempo reale la seconda prova di discesa femminile di Tarvisio 2026. Nicol Delago si aggiudica il miglior tempo, mentre Sofia Goggia continua la preparazione. Restate aggiornati per tutte le ultime notizie e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13:04 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa femminile di Tarvisio. Appuntamento a domani con la gara. Grazie di aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:03 Ottima dunque la prova di Nicol Delago, che è la migliore del secondo test. Bene anche Nadia Delago, che ha però saltato una porta. Continua a non impressionare Sofia Goggia, che in gara dovrà esaltarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago si aggiudica il secondo test, Goggia ancora in rodaggio

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago la migliore, Goggia continua a faticare

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago in testa dopo 20 atlete, Goggia lontana dalla vetta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2026 in DIRETTA: trionfo Shiffrin, doppietta Usa, Della Mea a un soffio dalla top 10; Shiffrin imbattibile: è suo lo slalom di Flachau; LIVE! Slalom femminile Flachau, Coppa del Mondo: Shiffrin sfida Rast per la rivincita, Lara Della Mea guarda in alto.

LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia studia le linee per la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa libera femminile di ... oasport.it