LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | passo avanti di Guignard Fabbri sono terzi! Guidano Fournier Beaudry Cizeron

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026. Gli atleti Guignard e Fabbri hanno ottenuto un importante passo avanti, attestandosi al terzo posto. La coppia Fournier Beaudry e Cizeron guida la competizione. Clicca sul link per aggiornamenti continui sulla diretta del libero femminile, disponibile dalle 19. Un'occasione per rimanere informati sugli sviluppi della manifestazione.

17.58: Per il momento è tutto, fra un'ora toccherà al programma libero femminile. A più tardi! Buona serata! 17.56: Questa la classifica della rhythm dance: 1 Q Laurence FOURNIER BEAUDRY Guillaume CIZERON FRA 86.93 2 Q Lilah FEAR Lewis GIBSON GBR 85.47 3 Q Charlene GUIGNARD Marco FABBRI ITA 84.48 4 Q Allison REED Saulius AMBRULEVICIUS LTU 83.08 5 Q Evgeniia LOPAREVA Geoffrey BRISSAUD FRA 82.38 6 Q Diana DAVIS Gleb SMOLKIN GEO 78.67 7 Q Juulia TURKKILA Matthias VERSLUIS FIN 78.

Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari venerdì 16 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Nuovo giorno di competizioni in quel di Sheffield, città dello Yorkshire (Regno Unito) che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di ... oasport.it

Figura: Ghilardi/Ambrosini sesti nelle coppie di artistico degli Europei - A Sheffield (Gran Bretagna) è giunta a conclusione la prima gara della manifestazione continentale 2026 del pattinaggio di Figura. vicenzareport.it

Women Free Skate Group 2 2026 Italian National Championships

Pattinaggio di figura: Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini terminano gli Europei 2026 appena fuori dalla top 5. Metelkina-Berulava conquistano uno storico oro per la Georgia - facebook.com facebook

UN SUPER INIZIO Le azzurre del pattinaggio di figura inaugurano alla grande gli Europei in Gran Bretagna! Dopo il programma corto, ci sono tre ragazze in Top 7! La migliore è Anna Pezzetta al terzo posto, che anticipa Lara Naki Gutmann al quarto! x.com

