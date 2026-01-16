LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Pezzetta e Gutmann a caccia di una medaglia!

Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico a Sheffield. Seguiremo le performance di Pezzetta e Gutmann, in cerca di una medaglia. Rimanete aggiornati per tutte le ultime novità e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma libero femminile, secondo segmento di una gara imprevedibile che vede due azzurre in lotta per le medaglie che si assegnano questa sera. Dopo uno short program che ha già riscritto la storia, il programma libero della gara femminile dei Campionati Europei di pattinaggio di figura 2026 di Sheffield si annuncia carico di tensione, aspettative e possibilità concrete per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

