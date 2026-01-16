LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Joos in top10! Pezzetta e Gutmann a caccia di una medaglia

Segui la diretta degli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Joos si posiziona tra i primi dieci, mentre Pezzetta e Gutmann sono in corsa per una medaglia. Restate sintonizzati per tutte le novità sulla gara di danza ritmica, a partire dalle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DANZA RITMICA AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO DI FIGURA DALLE 13.30 21.58: L’azzurra Saina Joos totalizza nel programma libero 121.94, primato personale, totale di 180.84, personale per un centesimo, è seconda e può esser soddisfatta 21.55: Prova solida dell’azzurra che sarà sottoposta a qualche review ma non ha mai rischiato la caduta, ha avuto qualche problemi sull’atterraggio solo nella seconda parte di gara e potrebbe ottenere un ottimo punteggio Atterraggio non perfetto sul il Triplo Lutz, bene il Triplo Flip, bene il Triplo Salchow Bene la combinazione Doppio Axel+Triplo Toeloop, bene la combinazione Triplo Lutz+Doppio Axel+Doppio Toeloop, da controllare la combo Triplo Flip+Doppio Toeloop, bene il triplo Triplo Loop 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

