Segui in tempo reale gli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti sulle gare di danza ritmica. Gutmann si presenta con speranze di successo, Pezzetta affronta momenti difficili, mentre Joos si posiziona tra i primi sei. Clicca qui per restare aggiornato con la diretta e conoscere gli sviluppi delle competizioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DANZA RITMICA AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO DI FIGURA DALLE 13.30 21.29: Ora Belgio sul ghiaccio, è il momento di una delle più attese della vigilia, Nina Pinzarrone, di chiare origini italiane, 19 anni, di Bruxelles, seconda dopo il programma corto. E’ allenata Tra Antwerp e Anglet da Ans Bocklandt. E’ stata undicesima ai Mondiali juniores 2022, quinta agli Europei 2023 di Espoo e undicesima ai Mondiali di Saitama, bronzo agli Europei di Kaunas e 15ma ai Mondiali in Canada nel 2024, bronzo agli Europei di Tallin lo scorso anno e settima ai Mondiali di Boston. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Gutmann spera, Pezzetta crolla, Joos nella top 6

