LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Gubanova risale la china! Pezzetta e Gutmann a caccia di una medaglia
Segui in diretta gli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti sui protagonisti della competizione. Gubanova cerca di recuperare posizioni, mentre Pezzetta e Gutmann lottano per una medaglia. Clicca sul link per restare aggiornato sulla gara di danza ritmica e sugli sviluppi delle qualifiche, a partire dalle 13.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DANZA RITMICA AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO DI FIGURA DALLE 13.30 Bene il Triplo Lutz+Doppio Toeloop, step out sul Triplo Loop, caduta sul Triplo Flip, caduta sul Doppio Axel, 21.27: Tocca alla estone Nataly Langerbaur, 21 anni di Tallinn, decima dopo il programma corto. E’ allenata tra Trancin e Tallinn da Irina Kononova e Katerina Kalenda. La sua migliore stagione è stato il 2024 dove ha ottenuto un 14mo posto agli Europei e un 21mo posto ai Mondiali. Lo scorso anno non ha affrontato grandi gare internazionali. Si esibisce su un mix: Story Of A March Day di Cédric Tour, Senses di Cédric Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it
