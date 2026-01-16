LIVE Italia-Islanda Europei pallamano 2026 in DIRETTA | azzurri sfavoriti serve un’impresa

Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Islanda, partita valida per la prima giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro tra le due squadre, analizzando l'andamento e gli sviluppi della partita. Restate con noi per aggiornamenti costanti su questa sfida, che mette alla prova le ambizioni azzurre contro avversari considerati favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Islanda, partita valevole per la prima giornata del girone F degli Europei di pallamano 2026. I l grande giorno è finalmente arrivato: dopo 28 anni l’Italia torna in campo in una sfida della fase finale della rassegna continentale. L’Italia vuole continuare il proprio percorso di crescita delle ultime stagioni. Dopo il grandioso Mondiale di 12 mesi fa, quando gli azzurri di Bob Hanning hanno raggiunto il miglior risultato della propria storia terminando all’sedicesimo posto, la spedizione italiana vuole essere grande protagonista anche agli Europei, dove non si vuole accontentare della sola partecipazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

L'Italia debutta agli EHF EURO 2026: azzurri a Kristianstad contro l'Islanda (ore 18:00, Sky Sport Uno e YouTube)

