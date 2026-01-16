LIVE Italia-Islanda 26-39 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | esordio amaro per gli azzurri

Segui con noi la partita tra Italia e Islanda, valida per gli Europei di pallamano 2026. Un esordio difficile per gli azzurri, che hanno concluso l'incontro con un punteggio di 26-39. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale e le principali novità della gara. Restiamo a disposizione per offrirti un quadro completo dell'incontro e dei risultati.

19.40 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Islanda. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 19.39 Domenica l'Italia torna in campo contro l'Ungheria in un match che sarà decisivo per il passaggio del turno. I magiari partiranno favoriti contro gli azzurri, che però avranno le loro chance di compiere l'impresa per mettere nel mirino la seconda fase di questi Europei. L'appuntamento è domenica alle 20.30 per seguire insieme Italia-Ungheria qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale.

«L'Islanda è una delle favorite per le semifinali, con giocatori di alto livello e, a mio avviso, la migliore del girone». Parole chiare del commissario tecnico Bob Hanning, che danno subito il senso della sfida che attende l’Italia nella sua prima partita agli Europei - facebook.com facebook

