LIVE Italia-Islanda 25-37 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | buona reazione degli azzurri

Segui in tempo reale la partita Italia-Islanda valida per gli Europei di pallamano 2026. Aggiorna la diretta per gli ultimi sviluppi e risultati. Al momento, gli azzurri mostrano una buona reazione, con azioni offensive efficaci e segnature importanti. Resta con noi per non perdere gli aggiornamenti sul punteggio e sulle prestazioni delle squadre.

58.06 Ottima azione d'attacco dell'Italia che serve bene D'Antino, il quale trova la rete nell'angolo alto. Italia-Islanda 26-37 57.33 Palla recuperata da Helmeon. L'Italia che torna in attacco per provare a rendere meno amaro il passivo 56.13 Brutta palla persa dall'Italia che si salva poi con una super copertura difensiva di D'Antino 55.34 Helmeon non sbaglia il tiro dai 7 metri. Italia-Islanda 25-37. 55.03 Gol di Elisson che dall'angolo segna. L'Italia sembra aver staccato la spina in questi ultimi minuti. Italia-Islanda 24-37. 54.36 Gol di Thrastarson che in precario equilibrio trova la rete.

«L'Islanda è una delle favorite per le semifinali, con giocatori di alto livello e, a mio avviso, la migliore del girone». Parole chiare del commissario tecnico Bob Hanning, che danno subito il senso della sfida che attende l’Italia nella sua prima partita agli Europei - facebook.com facebook

