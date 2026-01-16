LIVE Italia-Islanda 24-32 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | buona reazione degli azzurri

Segui la diretta della partita tra Italia e Islanda agli Europei di pallamano 2026. Risultato attuale 24-32 a favore degli islandesi. Gli azzurri hanno mostrato una buona reazione nel corso del match. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51.01 Smarcato bene in angolo Elisson, che trova la rete. 50.40 Sbatte sul palo il tiro di Dapiran. Anche sfortunata l’Italia 50.08 Parata di Panitti sul tiro dall’angolo di Einaon. 49.54 Cartellino giallo per Bob Hanning. Cartellino rosso per Christian Manojlovic. Giudicato volontario il contatto con il gomito sul volto di Kristjansson. Punishment review dopo un contatto di Manojlovic sul volto dell’avversario. L’azzurro era in aria ed aveva ricevuto un contatto precedentemente. 48.52 Gol dall’angolo di Einaon. Italia-Islanda 24-33 48.03 Gooooool Prantner che sfrutta la rimessa veloce degli azzurri dopo la rete di Kristjansson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Islanda 24-32, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: buona reazione degli azzurri Leggi anche: LIVE Italia-Islanda 3-4, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: ritmi subiti alti, buona partenza degli azzurri Leggi anche: LIVE Italia-Islanda, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio degli azzurri La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’Italia e gli EHF EURO 2026 presentati su Sky Sport 24: tutte le sfide degli azzurri in diretta TV e su YouTube; Italia-Islanda oggi in tv, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming; Referendum costituzionale confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Figh: L'Italia debutta agli EHF EURO 2026: azzurri a Kristianstad contro l'Islanda (ore 18:00, Sky Sport Uno e YouTube). LIVE Italia-Islanda, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: azzurri sfavoriti, serve un’impresa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it

«L'Islanda è una delle favorite per le semifinali, con giocatori di alto livello e, a mio avviso, la migliore del girone». Parole chiare del commissario tecnico Bob Hanning, che danno subito il senso della sfida che attende l’Italia nella sua prima partita agli Europei - facebook.com facebook

Carissimi auguri di Buone Feste dall'Ambasciata d'Italia in Norvegia e Islanda! #Norvegia #Islanda #Norway #Iceland #Italy #Christmas2025 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.