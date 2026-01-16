LIVE Biathlon Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi puntano al podio gara dalle 14.30

Benvenuti alla copertura in tempo reale della sprint femminile di Ruhpolding 2026. La gara, che prende il via alle 14:30, vede protagoniste atlete come Wierer e Vittozzi, che si contendono un posto sul podio. Seguite con attenzione gli aggiornamenti e i risultati aggiornati cliccando sul link dedicato. La nostra diretta vi accompagnerà durante tutta la competizione, fornendo informazioni chiare e precise sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14:14 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della sprint femminile di Ruhpolding. Poco più di 15 minuti all'inizio della gara. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara sprint femminile di Ruhpolding, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Dopo la grande staffetta le azzurre vogliono restare sul podio con le punte Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia di un risultato di prestigio. Diverse le atlete che potranno ambire alle prime tre posizioni in un contesto di tracciato che offre possibilità di forzare.

