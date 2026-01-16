LIVE Biathlon Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | inizia la gara Auchentaller subito in pista

Segui la diretta della gara di Biathlon Sprint femminile a Ruhpolding 2026. Aggiorna la pagina per gli ultimi sviluppi e i risultati in tempo reale. La competizione è appena iniziata, con Auchentaller e Grotian in pista. Resta aggiornato sulle protagoniste e sui loro punteggi, per seguire da vicino l’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 14:37 Partita anche la talentuosa tedesca Grotian, che in questa stagione sta però affrontando numerose difficoltà. 14:36 La statunitense Anderson è la più veloce dopo 1.2 km. Per l'americana 6 secondi di margine sull'estone Kuelm ed Auchentaller. 14:35 Al pretime degli 800 metri Auchentaller è al comando con lo stesso tempo della svizzera Meier. 14:35 Si susseguono le partenze. Con il pettorale n.6 l'interessante americana Anderson. A breve sarà la volta della slovena Lampic. 14:33 Apre il cancelletto anche Hannah Auchentaller, prima delle 5 italiane al via.

