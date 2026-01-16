LIVE Biathlon Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Hanna Oeberg perfetta Trionfo della svedese su Jeanmonnot e Vittozzi

Segui in tempo reale la finale femminile di biathlon a Ruhpolding 2026, con aggiornamenti su Hanna Oeberg, Jeanmonnot e Vittozzi. La cronaca include i risultati, i pettorali di partenza e gli sviluppi della gara. Resta aggiornato per tutte le novità e le posizioni delle atlete durante questa competizione internazionale di biathlon.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15:32 La norvegese Skar si inserisce al 27° posto facendo scalare di una posizione Auchentaller e Carrara. 15:30 Buona prova tutto sommato per Hannah Auchentaller, attualmente trentunesima e pienamente qualificata in vista dell'inseguimento di domenica. Si è difesa anche Michela Carrara nonostante i 3 errori. L'azzurra è 37esima. 15:28 Gara ancora in corso ma possiamo ufficializzare la top ten: 1-Hanna Oeberg (SWE) 19:10.7 2-Lou Jeanmonnot (FRA) +7.5 3-Lisa Vittozzi (ITA) +11.7 4-Elvira Oeberg (SWE) +14.6 5-Franziska Preuss (GER) +16.

