Litoranea invernale

La litoranea tra Otranto e Santa Maria di Leuca è una delle vie più suggestive della costa italiana. Questa strada panoramica offre viste uniche sul mare e sulla natura circostante. La fotografia di un lettore cattura l’essenza di questo itinerario, che rappresenta un collegamento importante e affascinante lungo la costa adriatica. Un’immagine che invita a scoprire la bellezza e la tranquillità di questa zona durante il periodo invernale.

OTRANTO - Lo scatto di un lettore, da una delle litoranee più suggestive del Paese: quella che collega Otranto a Santa Maria di Leuca. Ce lo invia Alessandro Giannuzzo. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: In viaggio sulla litoranea fra paesaggi mozzafiato Leggi anche: Ennesimo incidente sulla litoranea di Battipaglia: 3 feriti, si indaga Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Litoranea invernale; Maltempo, dopo 9 anni torna la neve sul litorale veneziano: imbiancate le spiagge di Jesolo, Caorle e Bibione; Meteo Sassari: dopo il maltempo arriva una settimana più serena. La Torcia Olimpica domani sulle nostre strade Sicilia-Messina-Capo d'Orlando, litoranea San Gregorio. A.C.Catrini - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.