Lite in casa Rossi Valentino denuncia la compagna del papà

Valentino Rossi ha presentato una denuncia contro la compagna di suo padre, Graziano. L’ex pilota di MotoGP accusa quest’ultima di circonvenzione di incapace, sostenendo che avrebbe prelevato circa 200 mila euro dal conto del genitore. La vicenda ha suscitato attenzione, mentre le autorità competenti stanno valutando le accuse e le eventuali implicazioni legali.

Una questione familiare che finisce in tribunale. L'ex campione di motociclismo Valentino Rossi ha denunciato la compagna del papà, Graziano Rossi, 71 anni, per circonvenzione di incapace, accusandola di aver prelevato dal conto del genitore circa 200mila euro. Lo riporta l'edizione odierna del Resto del Carlino. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano, la vicenda nasce nel 2024, quando Valentino chiede di diventare amministratore di sostegno del padre, che una perizia medica aveva definito "fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso anche se poteva continuare a guidare l'auto e persino partecipare alle gare del rally".

