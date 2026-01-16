Liste d’attesa Monni replica a FdI | Visite di sera? In Toscana sono già realtà meglio che in Piemonte

La Regione Toscana risponde alla proposta di Fratelli d’Italia di ampliare gli orari delle visite specialistiche, sottolineando come già esistano ambulatori aperti in orari serali. La discussione si inserisce nel confronto sulle liste d’attesa e sull’effettiva disponibilità di servizi sanitari esterni agli orari tradizionali, evidenziando le differenze regionali e le soluzioni già adottate sul territorio.

FIRENZE – Non serve guardare altrove per trovare ambulatori aperti dopo il tramonto. La proposta avanzata da Fratelli d’Italia di estendere le visite specialistiche alle fasce serali e al fine settimana riceve una risposta secca dalla Regione. “Ottima idea – ironizza l’assessora alla sanità Monia Monni – peccato che in Toscana si faccia già da tempo”. La replica politica si trasforma subito in una battaglia di numeri. L’opposizione citava l’esempio del “modello Piemonte”. La Regione ribalta il tavolo: sui volumi di attività del sabato, la Toscana supera il Piemonte, pur avendo 600mila residenti in meno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Ridurre le liste d’attesa: "In Toscana già al lavoro di sera e nel week end". FdI: "Monni dica i numeri"

Leggi anche: Liste di attesa, in Toscana già si fanno prestazioni la sera e nei fine settimana

