Lista stupri scoppia il caso in una scuola a Siena Elenco di nomi di studentesse trovato in un bagno

A Siena, si è verificato un episodio di grande preoccupazione presso il liceo Sarrocchi, dove è stato trovato un elenco con i nomi di studentesse scritto su una parete del bagno. L'incidente ha suscitato attenzione e interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto degli studenti all’interno dell’istituto. La scuola e le autorità sono impegnate nelle verifiche per chiarire la vicenda e garantire un ambiente sicuro e rispettoso.

Siena, 16 gennaio 2026 – Un altro caso " lista degli stupri ", questa volta a Siena. Un elenco di nomi di studentesse è stato rinvenuto su una parete di uno dei bagni del complesso scolastico Sarrocchi, che ospita un istituto e un liceo in prossimità del centro cittadino. "Siamo venuti a conoscenza del fatto mercoledì (14 gennaio, ndr ) ee ho fatto interdire subito quel bagno", ha spiegato la dirigente scolastica Cecilia Martinelli. Non sarà facile risalire ai responsabili ma insieme al personale scolastico stiamo facendo di tutto per individuare i responsabili e sanzionarli in maniera adeguata".

